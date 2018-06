Braquage d’une banque à Nouakchott: Les coulisses d’une arrestation à  Dakar

Libération retrace le film de l’arrestation des braqueurs d’une banque à Nouakchott mardi dernier. Grâce aux investigations de la police mauritanienne, les assaillants ont été localisés au Sénégal, où ils se sont réfugies après leur forfait. Interpol alerte la police sénégalaise avant que la Division des investigations criminelles n’entre en jeu. Il aura fallu six heures de temps aux enquêteurs pour localiser les suspects qui se la coulaient douce aux Almadies. Après s’être rassuré que tous les mis en cause étaient dans l’appartement, les limiers, accompagné des éléments de la brigade d’intervention de la police (Bip, ont une effectué une descente sur les lieux avant de procéder à leur arrestation. L’enquête révèle que les mis en cause avaient avant de quitter la Mauritanie remis le butin à un complice. Ce dernier a été signalé dans un autre pays, renseigne le journal.