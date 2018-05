Braquages : Une vingtaine de Sénégalais arrêtée en Gambie

Une vingtaine de personnes ont été arrêtées en Gambie dont 3 Sénégalais. Selon la Rfm, qui donne l’information, ces jeunes sénégalais sont impliqués dans une affaire d’agression et vol sur un policier dans la circonscription de Sérécounda. Ils ont été appréhendés par la police gambienne et placées en garde à vue. Ces sénégalais rejoignent ainsi en prison d’autres sénégalais déjà arrêtés, ce week-end, suite à une série de braquage en Gambie. En effet, relatent nos confrères, plusieurs banques et station-service ont fait l’objet de braquage de la part de bande armée. Ce qui a fini d’installer la psychose chez les populations. L’enquête est en cours sur les attaques à main armée récurrentes en Gambie