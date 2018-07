Brassard, « problème » avec Cheikhou Kouyaté, Aliou Cissé, Real Madrid: Sadio Mané dit tout

L’éphémère capitaine du Sénégal durant deux (2) rencontres lors du mondial en Russie, Sadio Mané, en visite à Bambali, son terroir revient sur ce brassard pris sur Cheikhou Kouyaté, sur Aliou Cissé et éventuellement sur le transfert promis au Real Madrid.

Brassard : « Cheikhou Kouyaté est le capitaine de l’Équipe nationale »

À en croire le numéro 10 du Sénégal, le brassard confié lors des deux (2) premières rencontres face à la Pologne et au Japon, « Cheikhou Kouyaté est le capitaine de l’Équipe nationale. On en a discuté et Aliou Cissé me l’a juste confié car on savait qu’il ne devait pas débuter, mais il n’y a aucun problème avec lui. Encore une fois, c’est lui le capitaine », confirme-t-il.

Transfert au Real Madrid : « Ce ne sont que des rumeurs »

Le joueur de Liverpool balaye d’un revers de main: « ce ne sont que des rumeurs. je ne suis au courant de rien et on ne nous a pas contactés pour cela. Je reste un joueur de Liverpool et je vais rejoindre mes partenaires aux États-Unis pour la tournée de préparation d’avant-saison. Le Real est une grande équipe, mais je suis concentré sur mon équipe, Liverpool », dissipe-t-il les rumeurs.

Aliou Cissé : « Le meilleur coach de toute l’histoire du Sénégal »

Interpellée sur le sélectionneur Aliou Cissé qui devrait continuer l’aventure ou rendre le tablier, Sadio Mané se veut clair: « Aliou Cissé est le meilleur coach de toute l’histoire du Sénégal car il nous a qualifiés à la coupe du monde et on a fait de bonnes choses durant les années qu’il nous a eu sous la main. Ce sont les journalistes qui veulent le chasser, mais je ne crois pas que cela soit l’avis des dirigeants. Il faut qu’on le laisse continuer ce qu’il a commencé », précise l’originaire de Sédhiou.

Ballon d’or Africain : « Je ne baisse pas les bras »

Distancé par son partenaire à Liverpool, Mohamed Salah, Sadio Mané ne désespère pas de gagner un jour le Ballon d’Or Africain, à l’image d’El Hadji Diouf qui l’a gagné à deux (2) reprises. « Honnêtement, c’est un rêve et j’espère le gagner un jour. Je ne baisse pas les bras et le travail continue », avoue Sadio qui a été 3ème et 2ème ces deux dernières années. La saison 2018-2019 sera la bonne ?