Le Brésil à l’arraché face au Costa Rica (2-0)

L’équipe brésilienne de football s’est imposée difficilement vendredi face au Costa Rica 2 à 0 (mi-temps

0-0) au stade de Saint- Petersbourg, en match comptant pour la 2e journée (Gr.E) de la Coupe du monde 2018 en Russie (14 juin – 15 juillet).

Coutinho (90e+1) et Neymar (90e+7), dans le temps additionnel, ont permis au Brésil d’éliminer sur le fil le Costa Rica et d’entrevoir les 1/8es de finale du tournoi, en attendant le déroulement du deuxième match du groupe E prévue ce soir entre la Serbie et la Suisse (19h00, algérienne) au stade de Kaliningrad. La star de la Seleçao Neymar a passé un drôle de match, entre penalty refusé avec la VAR pour simulation, carton jaune et pleurs au coup de sifflet final.

Lors du dernier Mondial 2014 disputé à domicile, le Brésil s’est fait humilier en demi-finale face au futur champion d’Allemagne (7-1).