Brésil: la condamnation de Lula en appel, une incertitude politique

J’étais déjà décidé à ne plus faire de politique, j’ai déjà été président et reconnu dans les politiques que j’ai menées. Mais ce que je ressens maintenant, c’est que tout ce qu’ils sont en train de faire actuellement, c’est d’empêcher que je puisse être candidat, même si je ne gagne pas, juste de m’empêcher de me présenter. Cette provocation est tellement énorme que ça me donne de l’urticaire. Du coup, maintenant je veux être candidat à la présidence de la République