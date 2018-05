A rescue worker along with a sniffer dog searches for victims on a collapsed building in downtown Sao Paulo, Brazil May 1, 2018. REUTERS/Leonardo Benassatto

Brésil: une tour de 24 étages s’effondre à Sao Paulo Partager Facebook

Twitter

Google +

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest Après un incendie qui s’est déclaré dans la nuit, une tour de 24 étages du centre-ville de Sao Paulo s’est littéralement effondrée.

Une tour d’habitation de Sao Paulo au Brésil s’est écroulée ce mardi alors que les pompiers luttaient contre l’incendie qui s’y était déclaré au milieu de la nuit.

Selon des médias locaux, le bâtiment de 24 étages abritait officiellement un quartier général de la police mais avait été abandonné depuis de nombreuses années et était fréquemment occupé par des squatteurs et des familles précaires.

Le feu se serait déclaré au cinquième étage et s’est rapidement propagé aux étages supérieurs.

En s’écroulant, cette tour a mis le feu à un bâtiment voisin sur trois étages et dans l’église luthérienne située juste à proximité. Rapidement, 60 véhicules et 170 pompiers ont été mobilisés sur place. Partager Facebook

Twitter

Google +

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest