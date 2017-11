Brigitte Bardot : sa lettre corrosive à l’encontre de Donald Trump !

« Aucun despote dans le monde ne peut prendre la responsabilité de tuer des espèces aussi vieilles et qui font partie de l’héritage mondial de l’humanité. L’éléphant est un animal unique, magique, sacré, vénéré et protégé« , s’est-elle insurgée dans une lettre ouverte publiée sur le site inter­net de sa fonda­tion au lendemain d’une annonce controversée de l’agence fédérale américaine chargée des questions de chasse et de pêche. Et la star de 83 ans de conclure d’un cinglant : « Vos décisions honteuses confirment les rumeurs selon lesquelles vous êtes inapte à gouverner« . Ça a le mérite d’être cash.