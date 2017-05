Brigitte Macron victime d’usurpation d’identité sur Twitter

Un internaute s’est emparé de l’identité de Brigitte, la femme d’Emmanuel Macron, pour diffuser de fausses informations sur le réseau social Twitter. Des publications relayées notamment par l’extrême droite, et qui ont valu à l’épouse du candidat de cruelles moqueries…

L’épouse d’Emmanuel Macron a été une nouvelle fois la cible des moqueries de l’extrême droite. Le weekend dernier, le compte Twitter @BMacronOff, que l’on attribuait à tort à Brigitte Macron, a lancé un sondage en ligne intitulé « Qui soutenez-vous pour le second tour ? » Une question à laquelle les internautes ont répondu quasi immédiatement… Et les résultats ont rapidement basculé en faveur de Marine Le Pen, ce qui a suscité les railleries de nombreux sites connus pour être proches de l’extrême droite. « Brigitte Macron a reçu une belle claque avec son sondage en ligne », a-t-on pu lire sur le site La gauche m’a tuer.

Quelques Twittos ont également profité de ce moment pour publier des messages insultants envers Brigitte Macron, la plupart faisant référence à son âge. « Alors mamie, on a supprimé les sondages ? », s’est par exemple esclaffé un internaute… Des moqueries qui ont beaucoup blessé l’épouse d’Emmanuel Macron tout au long de la campagne, comme elle l’a confié à plusieurs reprises dans la presse. Si elle est régulièrement prise pour cible par des adversaires politiques de son mari, c’est parce qu’elle s’est beaucoup investie dans la campagne. Présente à chaque meeting, aidant Emmanuel Macron à écrire et à répéter ses discours, etc. Si bien que certains des conseillers d’En marche lui demandent même de rester un peu en retrait.

Mais finalement, il se trouve que le compte @BMacronOff n’est pas le compte Twitter officiel de la femme du candidat d’En marche. Il a d’ailleurs été suspendu peu de temps après la publication de cet étrange sondage. Le journal Le Monde a ensuite contacté l’équipe de campagne d’Emmanuel Macron, qui a confirmé que Brigitte Macron n’avait pas de compte Twitter. (…) .

yahoo.fr