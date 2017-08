Britney Spears répond aux railleries en chantant en live !

Lors d’un concert à Las Vegas, Britney Spears s’est soudainement mise à chanter en live, pour répondre à ceux qui lui reprochent de faire uniquement du play-back.

Britney Spears en a ras-le-bol que les medias et la presse lui reprochent de chanter en play-back ! Et elle a décidé de le faire savoir une bonne fois pour toutes. A l’occasion d’un concert qu’elle donnait à Las Vegas le samedi 19 août, l’interprète de Oops, I did it again s’est exprimée à ce sujet : « J’ai beaucoup réfléchi ces derniers temps. Ce matin je me suis réveillée, et j’ai vu tout ce qui était diffusé à la télé. La presse et les médias ont toujours été spéciaux avec moi. Un jour ils vous cassent, et le lendemain vous êtes le roi du monde. Je n’en avais jamais parlé, mais je viens du Sud et j’aime rester vraie. Donc voici quelque chose dont vous pourrez parler, enfoirés », a-t-elle balancé avant de se lancer dans une interprétation en live de Something To Talk About, pour pour prouver qu’elle sait chanter.

Ce n’est pas la première fois que la chanteuse de 35 ans pousse un coup de gueule à ce sujet. En juin dernier, la star américaine était interviewée par la télé israélienne, quelques jours avant son show à Tel Aviv. A l’occasion de ce passage à l’antenne, ekke avait répondu aux critiques en disant : « Beaucoup de gens disent que je ne chante pas en live, parce que je danse tellement… Il y a un peu de playback, mais c’est un mélange entre ma voix et le playback. Ça me fait réellement chi… parce que je me casse le c… à chanter et danser, personne ne le remarque », Quelques semaines auparavant, les internautes avaient dézingué Brit-Brit sur la toile, suite à un problème technique qui lui avait fait perdre les moyens sur scène.