Bruno d’Erneville dénonce le projet de construction du Train express régional (TER)

Le parti pour l’Action Citoyenne(PAC), s’est réuni hier pour dénoncer et démonter pièce par pièce le projet de construction du Train express régional (TER), qui selon le parti de Bruno d’Erneville vise à enrichir les entreprises françaises et à appauvrir les Sénégalais. Abdoulaye Diawara, responsable et porte-parole du jour du parti pour l’Action Citoyenne(PAC), qui s’est adressé à la presse, a prouvé l’impertinence de la construction du Train express régional (TER) au Sénégal. « Comment on peut engloutir plus de 568 milliards pour 36Km alors qu’il y a des priorités ailleurs. Pour Abdoulaye Diawara c’est le projet de la honte et de la provocation. « Comment on peut penser à tel projet alors que le projet de la voie de contournement de la Gambie, et qui peut arranger plus de 09 régions n’a été pris en charge. Nous dénonçons cette arnaque qui vise à favoriser l’exode rurale et l’enrichissement illicite de la France et ses enfants. Le projet du Ter est impertinent car il concerne seulement un département de la région de Dakar » a-t-il dénoncé face à la presse.