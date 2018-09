Bruno Diatta inhumé à Bel-Air

Le chef du protocole de la présidence de la république décédé vendredi dernier sera inhumé jeudi prochain au cimetière de Bel-Air. Selon L’Observateur qui donne l’information, Bruno Diatta sera enterré à côté de son père Edouard Diatta non loin de la tombe de Léopold Sédar Senghor. D’après son cousin Benjamin Diatta, la famille a décidé que Bruno Diatta soit inhumé à Dakar vu la « dimension de l’homme et les hommages que la Nation souhaite lui rendre.». «Tous les enfants de Bruno sont nés à Dakar, donc le mieux c’est qu’il soit enterré ici. Et c’est ce que nous avons décidé. La volonté de toute la famille est que Bruno Diatta soit enterré à côté de son père au cimetière catholique de Bel-Air », a souligné Benjamin Diatta. Selon le chronogramme des funérailles prévues jeudi prochain, l’hommage à Bruno Diatta va se tenir au Palais, jeudi à 11h du matin. Dans l’après-midi, à 15h, suivra la cérémonie religieuse à la Cathédrale de Dakar avant l’inhumation au cimetière de Bel-Air.