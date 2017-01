Le budget de l’Ucad gonfle de 10 milliards

C’est une révélation du ministre de l’Enseignement supérieur, Mary Teuw Niane. En moins de trois ans, le budget de l’Université Cheikh Anta Diop (Ucad) est passé de 20 à 30 milliards de francs CFA. Celui de l’université Assane Seck de Ziguinchor aussi a connu une hausse de plus 500 millions. Les universités de Bambey, Thiès et Saint-Louis ont été également concernées par ces augmentations.

« En 2012, souligne Mary Teuw Niane, aucune université n’avait suffisamment de ressources pour payer son budget. Il fallait que l’État fasse des rallonges. Et le président de la République a pris la décision de rééquilibrer le budget des universités. En même temps le budget de fonctionnement du ministère a augmenté. On était en 2011 autour de 89 milliards. Cette année, on est passé à 162 milliards. » (Source : La Tribune)