Budget du Sénégal sous amadou Ba: 2 records de 3000 et 4 000 milliards

Votre quotidien préféré Rewmi Quotidien a célébré, samedi dernier, ses dix ans d’existence. L’événement a coïncidé avec la remise de distinction de l’Homme de l’année 2018 au Ministre de l’Economie, des Finances et du Plan, Amadou Ba. L’argentier de l’Etat a été représenté par le Directeur du budget, Moustapha Ba. Qui a soutenu que le budget du Sénégal a atteint deux records de 3000 et 4 000 milliards FCfa sous Amadou Ba.

La célébration des dix ans du quotidien Rewmi a vécu. Le Ministre de l’Economie, des finances et du plan a été choisi par le canard comme homme de l’année. Son représentant, le Directeur du budget, est revenu sur la pertinence de ce choix. Selon Moustapha Ba, le budget du Sénégal a atteint deux records de 3000 milliards et 4 000 milliards FCfa sous Amadou Ba. « Il y a une maitrise de l’inflation. Si vous avez une croissance économique, votre richesse augmente, mais vous avez en même temps les prix qui augmentent cela veut dire que votre richesse diminue. Cette inflation qui était de 3,4% en 2011, est aujourd’hui de moins 1%. Au niveau de la zone UEMOA généralement, on maitrise l’inflation du fait de notre souveraineté monétaire qui est bien gérée. Il faut savoir mobiliser les ressources additionnelles et les ressources internes et externes », dit-il. A l’en croire, il a été noté une augmentation de nos ressources internes de l’ordre de 10% par an. « Pour les groupes consultatifs que nous avons organisés en 2014 et 2018, les engagements financiers des partenaires techniques et financiers ont atteint presque 11.000 milliards FCfa. C’est-à-dire 7.700 milliards du groupe consultatif passé, plus 3.729 milliards du groupe consultatif. Tous les groupes consultatifs organisés par le Sénégal, de 1987 à avant 2014, on en a fait 6, l’ensemble de ces groupes consultatifs c’est 4.303 milliards FCfa. Cela veut dire que nous avons bien mobilisé les ressources internes et externes. Cela est lié à la qualité de nos politiques publiques », se réjouit-il. Et de renchérir : « Le Président de la République a une vision de Sénégal 2035. Pour nous, on doit atteindre l’émergence en 2035 avec une société solidaire dans un état de droit. Nous qui avons élaboré le PSE, nous avons beaucoup hésité pour l’intitulé même du projet. On parlait de stratégie de développement et quand on est allé voir le Président de la République pour restituer les travaux, c’est lui-même qui a indiqué que c’est son Plan Sénégal émergent ». Le Directeur du budget renseigne que les autorités ont une vision assortie d’une stratégie décennale, 2014-2023, avec un plan quinquennale sur le Plan d’actions prioritaires (PAP) 2014-2018 qui coutait 9685 milliards et exécuté à hauteur de 60%. « Pour le deuxième PAP 2019-2023, qui coute 14.088 milliards et qu’on a acquis quasiment à 67%, on était à Paris pour chercher les 33% dont 2850 milliards des privés. Et on a obtenu 7700 milliards FCfa. Cela veut dire qu’on a une vision assortie d’une stratégie décennale avec des plans quinquennaux que nous exécutons correctement », fait-il savoir. Ce qui lui fait dire qu’Amadou Ba mérite amplement le titre de l’Homme de l’année.

Ngoya NDIAYE