Building: Sidiki Kaba emménage au 8e étage

Le building administratif en réfection depuis plusieurs années et qui a coûté des milliards au contribuable sénégalais commence à accueillir les départements ministériels. D’après des sources de « L’As», le ministère des Forces Armées a déjà aménagé dans le nouveau bâtiment qui scintille. Me Sidiki Kaba et ses collaborateurs se sont installés au 8e étage. Ils seront incessamment suivis par d’autres départements ministériels. On parle du ministère du Pétrole, du Secrétariat général du Gouvernement et d’autres départements.