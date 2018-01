La Bulgarie célèbre son accession à la présidence tournante de l’UE

C’est le 1er janvier que la Bulgarie a commencé à assumer la présidence semestrielle tournante de l’Union européenne, mais ce n’est qu’hier qu’en a eu lieu la cérémonie officielle de lancement, au Théâtre populaire de la capitale bulgare, et en présence des dirigeants bulgares et des trois présidents de l’Union européenne : Donald Tusk pour le Conseil européen ; Jean-Claude Juncker pour la Commission européenne, et Antonio Tajani pour le Parlement européen.