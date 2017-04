BUNDESLIGA : Le Bayern Munich sacré champion d’Allemagne !

Et de 5 ! Suite à son large succès sur la pelouse de Wolfsbourg (0-6), le Bayern Munich remporte son 5e titre de champion d’Allemagne consécutif. Le 27e de son histoire !

2013, 2014, 2015, 2016… et 2017 ? Après le match nul de Leipzig face à Ingolstadt plus tôt dans la journée (0-0), le Bayern Munich avait l’opportunité de prendre 10 points d’avance sur son dauphin en cas de succès face à Wolfsbourg, et donc, à trois journées de la fin, d’être sacré champion d’Allemagne pour la 5e saison de suite. Pour y parvenir, Carlo Ancelotti pouvait compter sur le Français Kingsley Coman, le Néerlandais Arjen Robben ou encore le Polonais Robert Lewandowski, tous alignés dans le onze de départ du technicien italien. D’entrée, les Bavarois mettaient le pied sur le ballon et se projetaient vers l’avant. Il fallait attendre la 19e minute de jeu pour voir les filets trembler pour la première fois de la partie. Sur coup franc, Alaba décochait un belle frappe enroulée du gauche qui contournait le mur et venait tromper Casteels sur sa gauche. Dans la foulée, le Bayern gardait le pied sur l’accélérateur mais le portier des Loups réalisait une sublime double parade devant Lewandowski et Müller après une erreur de relance de Blaszczykowski (22e). Après ces deux arrêts réflexes, Wolfsbourg réagissait sur corner par l’intermédiaire de Knoche mais sa tentative de la tête était captée par Ulreich (23e). Et quelques minutes avant la pause, Lewandowski doublait la mise. Bien servi par Müller à l’entrée de la surface, le Polonais ajustait le portier adverse d’une superbe frappe enroulée du droit (0-2, 37e). Le Bayern Munich déroule ! Dans un bon soir, le numéro 9 du FCB s’offrait même un doublé juste avant la pause. Après un bon travail sur le côté gauche, Coman servait l’avant-centre bavarois dans la surface, qui avait le temps de contrôler du droit avant d’envoyer le cuir au fond des filets du pied gauche (0-3, 45e). Sur ce score lourd, Monsieur Zwayer sifflait la pause. Au retour des vestiaires, les visiteurs repartaient sur le même rythme et n’avaient pas l’intention d’en rester là. Et après ces frappes puissantes d’Alaba et de Coman qui frôlaient le cadre (49e, 55e), Robben participait à la fête avec sa « spéciale ». Côté droit, le Néerlandais repiquait dans l’axe avant d’armer une frappe croisée du gauche imparable au ras du poteau (0-4, 66e). Le Bayern Munich s’envolait dans cette partie mais n’arrêtaient pas pour autant ses assauts sur les buts adverses. Après un véritable pétage de plomb de Luiz Gustavo suite à son exclusion pour un deuxième carton jaune, le Bayern profitait du manque d’attention des hommes de Jonker pour inscrire un 5e but. Lancé dans la profondeur, Lewandowski voyait sa frappe heurter le poteau mais Müller avait suivi et n’avait plus qu’à pousser le cuir dans le but vide (0-5, 80e). En supériorité numérique, les Bavarois faisaient tourner le ballon et attendaient l’ouverture. Le spectacle ne s’arrêtait pas là puisque Kimmich inscrivait le 6e but des siens d’une frappe en force du droit dans un angle fermé (0-6, 85e). L’arbitre de la rencontre mettait fin à cette leçon de football. Le Bayern Munich donne une claque à Wolfsbourg et remporte son 5e titre de champion d’Allemagne consécutif, le 27e de son histoire !