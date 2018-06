Bureau Veritas ferme ses bureaux au Gabon

Un véritable coup de tonnerre. La direction générale du Bureau Veritas Gabon a annoncé la fermeture de ses représentations à Libreville et à Port-Gentil, au Gabon. Signe d’une peau de chagrin de ses coffres, du fait d’une crise économique aiguë qui prévaut au Gabon depuis août 2016, qui impacte négativement sur le climat des affaires. La filiale gabonaise du leader mondial dans l’évaluation de la conformité et la certification des produits, subit en réalité depuis plusieurs mois le contrecoup de la crise économique. Près d’une quarantaine de salariés embauchés dans ces structures vont se retrouver du coup au chômage. Ils estiment qu’ils méritent au moins de savoir les raisons de ce licenciement qu’ils qualifient d’abusif. Selon des informations exclusives en possession de Confidentiel Afrique, l’état financier de Veritas Gabon périclite et ne fait plus fine bouche. Presque. Pour rappel, le bureau Veritas est un leader mondial dans l’évaluation de la conformité et la certification. Il offre des services en développant des solutions innovantes pour réduire les risques, améliorer les performances et promouvoir le développement durable.