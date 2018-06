Après un an de procédure et deux renvois, l’État burkinabé s’embourbe et fait dans du pétard mouillé. Une autre paire de manche perdue encore, suite au rejet par la Cour de la demande d’extradition de François Compaoré. La Cour a constaté que le dossier est vide et a donc rejeté, en l’état, la demande d’extradition de François Compaoré.