Burkina Faso Sans Bako Koné ni Pitroipa face au Cap Vert

Pour la réception capitale du Cap Vert à l’occasion de la dernière journée des éliminatoires du Mondial 2018, le Burkina Faso fera sans « Le Général » Bakary Koné, suspendu, ni Jonathan Pitroipa, toujours sans club, tous deux absents de la liste présentée ce lundi par le sélectionneur Paulo Duarte.

Plus maître de son destin et devancé de deux points par le Sénégal dans le groupe D des éliminatoires du Mondial 2018, le Burkina Faso reçoit le Cap Vert le 14 novembre à l’occasion de la dernière journée des qualifications. Pour ce match capital, le défenseur central Bakary Koné, en forme avec Strasbourg, est suspendu et absent de la liste dévoilée ce lundi par le sélectionneur Paulo Duarte. Les autres cadres Charles Kaboré, Alain et Bertrand Traoré, ou encore Préjuce Nakoulma sont en revanche présents, tout comme Hassane Bande, appelé pour la première fois. Même s’il maintient sa forme avec le Paris FC, Jonathan Pitroipa manque toujours à l’appel, tout comme les blessés Jonathan Zongo et Abdoul Razak Traoré. Malgré ses propos très durs sur Patrick Malo, déjà appelé en renfort le mois dernier, Duarte convoque à nouveau le défenseur de Smouha. A noter qu’en cas de victoire du Sénégal, qui compte un match en moins, contre l’Afrique du Sud le 10 novembre, les Etalons seront déjà éliminés avant d’affronter le Cap Vert…