Burkina Faso- L’ancien gardien de but Abdoulaye Soulama décède à 37 ans

Abdoulaye Soulama, finaliste de la CAN 2013 avec le Burkina Faso, est décédé dans la nuit du vendredi 27 au samedi 28 octobre. Il était malade depuis quelques mois.

Le football burkinabè est en deuil. Abdoulaye Soulama, ancien gardien international, est décédé très tôt samedi matin 28 octobre à l’âge de 37 ans. L’Etalon était malade depuis plusieurs mois, ce qui l’avait conduit à quitter le Ghana où il jouait pour regagner sa ville natale Banfora pour se soigner. C’est finalement à Bobo Dioulasso, où il était hospitalisé, qu’il a rendu l’âme. Abdoulaye Soulama a commencé très tôt sa carrière internationale, à 19 ans, en étant 3e gardien du Burkina lors de la CAN 1998. Régulier en sélection, il commence comme titulaire lors de la CAN 2013 qui a vu les Etalons réussir une performance historique avec une finale perdue face au Nigeria (0-1). Lors de cette Coupe d’Afrique, où il fut expulsé face à l’Ethiopie, il sera obligé de quitter ses coéquipiers pour assister aux obsèques de son père décédé quelques heures plus tôt. Abdoulaye Soulama a joué dans les clubs burkinabè de l’Union sportive de la Comoé (USCO), de l’Association sportive des fonctionnaires de Bobo-Dioulasso (ASFB), et de l’ASFA Yennega. Il a évolué également en Algérie (Batan) et en Turquie (Denizlispor). Il a fait l’essentiel de sa carrière au Ghana avec l’Ashante Kotoko et le Heart Of Oak, son dernier club.

Source : wiwsport.com