Les buteurs sénégalais du week-end

Le week-end a été prolifique pour les Lions dans les différents championnats européens. Voici les footballeurs sénégalais qui se sont illustrés le week-end en marquant au moins un but avec leur club.

Sadio Mané l’homme en forme

Sadio Mané est l’homme en forme du moment à Liverpool. L’attaquant sénégalais a inscrit son troisième but consécutif en autant de match face à Bournemouth. Keita récupère le ballon côté droit après cette tête de Lerma. Il passe en profondeur à Milner qui n’est pas hors-jeu. Il centre pour Mané qui trompe Boruc de la tête.

Mbaye Niang buteur …

Pour cette 24e journée de ligue 1, Rennes et Saint-Etienne s’affrontent au Roazhon Park. Dans une première mi-temps animée, le Stade Rennais mène à la marque malgré les grosses occasions stéphanoises. Niang a ouvert le score sur corner d’une très belle tête. Niang saute plus que tout le monde sur un corner et sa tête puissante trompe Ruffier qui ne peut qu’effleurer le ballon. 1-0 pour le Stade Rennais à la mi-temps.

Mbaye Diagne a marqué …

Transféré durant ce mercato hivernal, Mbaye Diagne vient d’ouvrir son compteur but sur penalty avec Galatasaray, ce dimanche contre Trabzonspor lors de la 21e journée de Super Lig. L’international sénégalais a désormais 21 buts au compteur et rejoint ainsi Leonel Messi au classement des meilleurs buteurs européens.

Papis Demba Cissé aussi …

Pour le compte de la 21e journée du championnat de Turquie, l’international sénégalais, Papis Demba Cissé, et son équipe, Alanyaspor, étaient en déplacement ce dimanche pour croiser Göztepe. Cissé et ses coéquipiers se sont inclinés dans les toutes dernières minutes du match (3-2), une rencontre spectaculaire, avec un duel de buts. L’ancien joueur de Newcastle en a profité pour marquer à la 74e, mais son but était insuffisant. Alanyaspor est désormais 11e au tableau avec 25 pts.

Abdoulaye Ba, buteur

L’attaquant sénégalais Abdoulaye Ba, qui évolue au Rayo Vallecano, a ouvert le score face à l’Espanyol Barcelone ce samedi, pour donner l’avantage à son équipe avant que l’équipe à domicile ne renverse le résultat en dominant sur le score de deux buts à zéro. C’est son deuxième but de la saison qu’il a inscrit ce soir, alors que le Rayo Vallecano affrontait l’Espanyol. Le but est survenu à la 33′ minute de jeu sur un centre d’Adri Embarba. Mais le but du Sénégalais ne va pas trop avoir un effet positif, puisque l’Espanyol est revenu au score avant de s’imposer sur le fil (2-1). 18e du classement avec seulement 23 points, Abdoulaye Ba et le Rayo doivent répéter ces performances s’ils ne voudraient pas redescendre en D2.

