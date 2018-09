Buts de Habib Diallo et Ibrahima Niane (Metz 2-0 Lens)

Pour la première grosse affiche de cette saison de Ligue 2, le FC Metz (1er) recevait le RC Lens (3e), pour le compte de la 6e journée. Et ce sont les locaux qui se sont imposés par deux buts à zéro. Un match qui a mis du temps à se décanter, avec une première période vierge de buts. Seul fait marquant, l’expulsion très sévère de Fabien Centonze (37e), le défenseur lensois, alors que l’ailier messin Opa Nguette s’est crocheté tout seul.

Tout s’est joué au début et à la fin du deuxième acte. Dès la 48e minute, après un coup franc de Farid Boulaya et une erreur de main du gardien de Lens Jean-Louis Leca, Habib Diallo a ouvert le score. C’est déjà son huitième but en six journées de championnat. Ibrahima Niane a lui marqué le but du break à la 94e, sur une passe de Mamadou Fofana. Une victoire qui permet à Metz de conforter sa place de leader au classement, à six longueurs de son adversaire du jour. Ce dernier compte tout de même un match en moins.