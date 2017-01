Bye-bye Mister Yahya, Bye-Bye, King Jammeh

Ce 19 janvier 2016 a pris fin le règne tyrannique d’un maniaco-dépressif qui fut un véritable comédien de boulevard. Est tombé un paranoïaque dont l’égo n’a jamais accepté le bon sens. Arrivé au pouvoir par un coup d’Etat, à l’âge de 39 ans, cet homme a confisqué le pouvoir gambien pendant 22 ans. Plus de vingt années de folie, de démesure, de traque de responsables politiques, de supplices et de crimes viennent ainsi de connaitre un épilogue ovationné par les cœurs et les esprits assez accablés par un despote suranné.

Le seul recours est l’intervention militaire pour le livrer à la justice internationale afin qu’il réponde de ses crimes. Jamais la chute d’un oppresseur n’a été aussi soutenue et applaudie par l’Afrique et le reste du monde. De son sceptre d’or, cet oppresseur mettait à l’abîme tout droit et toute dignité humaine, imposant à tous une soumission ou une expiation. Il n’avait pour grandeur que la folie des grandeurs, se vêtant du manteau de mystique et se coiffant du diadème de Roi du peuple manding et de la Nation gambienne.

Il était ignare et ignorant car il ne savait pas que quand un peuple fragile comme celui de la Gambie sur laquelle il régnait, se voit estropier pendant presque un quart de siècle, le droit sacré de refus et de résistance par le suffrage universel trouve en chaque citoyen une citadelle. Dans tous les pays du monde, ce qui brise un peuple, avorte aux pieds de l’autocrate qui en est l’auteur. Et l’un de ces derniers autocrates du 21ème siècle débutant, le burlesque Yahya Jammeh, qui a toujours fait fi de la dimension morale de la représentation politique, vient de subir cette sentence.

Il vient de découvrir que la liberté et la dignité humaine ne sont pas des guenilles à vendre. Il vient surtout d’apprendre que le suffrage universel démocratique et transparent ne tombe jamais en cendre. Bye-bye donc Mister Jammeh. Ce n’est pas la fin de l’Histoire. C’est la fin de ton Histoire !

Domou rewmi