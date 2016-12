C.R.E.I. Rien n’arrivera à Oumar Sarr du PDS

0

Pour une certaine classe politique, la CREI est une épée de Damoclès. Il suffit juste d’entrer dans le Macky, se mettre dans les rangs pour être à l’abri, se faire oublier et atteindre un niveau de responsabilité dans le régime actuel.

La femme de cuillères, Awa Ndiaye (ancienne du PS, puis ancienne Ministre du PDS et de la Génération du Concret de Karim, ancienne épouse de Tidjan Sylla qui fut Ministre-Secrétaire général de la Présidence de la République, puis plusieurs fois Ministre dont celui du Tourisme du temps de gloire du PS, un temps où la cité Rue 10 de Saint-Louis du Sénégal était le point de convergence de laquais et de valets) fut celle dont tous attendaient un compte-rendu.

Mais, elle est vite entrée dans le Macky et fut oubliée. Rien ne lui est arrivé. Me Ousmane Ngom fut de la liste des gens agrafés par la CREI. Il a aussi vite rallié le Macky et les Sénégalais meurtris et déçus ont vu ce qui en est arrivé. Rien n’exclut d’ailleurs qu’il intègre le Gouvernement si remaniement il y a. En politique, il faut s’attendre à tous les exploits comme au honteux triomphe de ceux qui font de la turpitude une habitude.

L’actuel leader de l’UCS, Abdoulaye Baldé, ancien Secrétaire général de la Présidence de la République pendant neuf ans a été valsé de convocations à assignations. Il n’en sera rien.

Homme d’Etat ayant tenu une dizaine d’années entre ses mains l’Institution présidentielle, ancien Ministre d’Etat, il connait mieux que quiconque Macky Sall, homonyme de Macky Gassama, père de Aminata Gassama, épouse et mère des enfants de Baldé. Macky Sall le connait. Le contexte fait d’eux des adversaires. Mais ils ne se haïssent point et Macky a besoin de lui. La page CREI est tournée pour lui et d’autres pages s’ouvrent.

Ce sera la même chose pour Oumar Sarr. Macky et lui sont deux hommes d’Etat qui se sont fréquentés, se sont côtoyés et se sont bien connus. Tourner la page CREI ferait ainsi l’affaire de l’un comme celle de l’autre. Des adversaires politiques qui se connaissent bien ont plus intérêt à se combattre démocratiquement dans des règles policées et civilisées qu’à s’entretuer jusqu’à aboutir à des déballages qui ébranleraient la République !

La CREI devrait plutôt poser un regard fertile et détaillé sur tous. Ceux qui se s’enrichissent illicitement dans ce pays seraient nombreux. Le cas du douanier Diadji Ba et le scandale au Ministère de l’Hydraulique le confirment. Alors ?

