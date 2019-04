Cadre politique: Cissé Lo enterre Horizon2020 pour une nouvelle vision

C’est atour d’un déjeuner avec ses collaborateurs que Moustapha Cissé Lo a fait l’annonce hier, dans l’après midi à son domicile à Ouest Foire. Selon notre source présente a cette rencontre, le coordonnateur du défunt mouvement à rappeler la mission de ce cadre politique qui était « exclusivement de participer à la réélection de Macky Sall à un second et dernier mandat« . Ceci étant fait, le mouvement n’a plus sa raison d’être.

Ainsi, Moustapha Cissé LO évoque le lancement d’un nouvel appareil politique pour porter ses ambitions à Dakar notamment pour les élections locales et la course vers la mairie de ma capitale.

Pour Cissé Lo, la bataille se fera d’abords à Yoff ensuite vers la grande Mairie.