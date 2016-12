CAE- Les audiences du procès en appel de M Hissein HABRE démarrent le lundi 9 janvier 2017

Les audiences du procès en appel de M Hissein HABRE vont démarrer le lundi 9 janvier 2017, à la salle 4 du Palais de Justice Lat DIOR de Dakar. Ce que nous dit un communiqué des Chambres Africaines Extraordinaires (CAE) dont nous détenons copie. A cet effet, les CAE rappellent à l’attention de la Presse que la captation des images et du son est de la responsabilité exclusive de la Radiotélévision Sénégalaise (RTS). Ainsi les CAE mettront à la disposition de ceux qui le voudront le signal à titre gracieux. Aussi, les images seront disponibles sur le site web des Chambres Africaines par streaming (www.chambresafricaines.org). Les journalistes accrédités, titulaires d’un badge, pourront accéder à la salle d’audience et à la salle de presse. Ceux qui ne sont pas titulaires de badge d’accréditation pourront également accéder à la salle d’audience et à la salle de presse, munis de leur carte de presse ou de tout autre document justificatif. Par ailleurs, les caméras et appareils de photo ne seront pas admis dans la salle d’audience. L’utilisation du téléphone portable est formellement prohibée.