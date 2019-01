Le sélectionneur de l’équipe nationale du Maroc, Hervé Renard, a remporté la distinction de meilleur entraîneur en Afrique des Caf awards 2018. Le prix a été décerné, ce mardi, au Sénégal par la Confédération africaine de football (Caf). C’est la troisième fois que le technicien français remporte ce trophée après 2012 et 2015. Il avait réussi à atteindre la finale de la Can 2017 et à qualifier sa sélection à la coupe du monde de Russie 2018.