CAIRE 86 Roger Mendy a failli ne pas jouer

L’ancien défenseur des Lions, Roger Mendy, révèle avoir essayé de faire l’impasse sur la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 1986 jouée au Caire (Egypte), en raison de son manque de compétition lié au fait qu’il ne jouait pas en club à l’époque. « Je ne jouais pas en club au RC Toulon, parce qu’à l’époque, les règlements dans le championnat de France ne permettait pas d’avoir plus de deux joueurs étrangers dans une même équipe », a rappelé l’ancien défenseur central. « Il me fallait attendre d’avoir la nationalité française ou un départ de deux autres joueurs étrangers pour pouvoir jouer’ », s’est-il souvenu, resté plus d’un an et demi à cette époque sans jouer en club. En raison de ce manque de temps de jeu, « j’avais décidé de faire l’impasse sur la CAN alors que le Sénégal venait de signer son retour en Coupe d’Afrique des nations », a-t-il révélé. Selon lui, il a fallu l’intervention du président Abdou Diouf pour qu’il change d’avis. « Il m’avait fait appeler par Bruno (Diatta) pour me convaincre de venir », a expliqué l’ancien défenseur central qui intervenait à l’occasion de l’enregistrement d’un documentaire sur l’histoire des équipes nationales de football du Sénégal. Après le RC Toulon (1986-1989), Roger Mendy a rejoint l’AS Monaco (1989-1992) avant de poursuivre sa carrière en Italie (Pescara 1992-1994) et en Arabie Saoudite. Il faisait partie d’une génération de footballeurs qui avait permis le retour du Sénégal en phase finale de la CAN, à laquelle le pays n’avait plus participé depuis 1968.