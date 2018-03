Caisse d’avance de la ville de Dakar Pape Diop et Mbaye Ndiaye ‘’confirment’’ Khalifa Sall

Le procès du maire de Dakar et ses co-prévenus a été marqué, hier, par l’élément projeté par les avocats de la défense dans lequel le ministre d’Etat Mbaye Ndiaye et Pape Diop de Bokk Gis Gis s’exprimaient sur la nature des fonds de la caisse d’avance de la ville de Dakar. Ils ont confirmé l’existence des fonds politiques à la ville de Dakar.

Un élément sonore a été entendu, hier, au tribunal lors du procès de Khalifa Ababacar Sall et Cie. Auparavant, les représentants de l’Etat à ce procès ont demandé au juge Lamotte de rejeter cette pièce qui, selon l’agent judiciaire de l’Etat, est la proposition de nouveaux témoignages or, dit-il, on avait dépassé cette phase. « Nous nous opposons à cette projection », a-t-il dit. Me Moussa Félix, avocat de l’Etat, de rajouter : « les témoignages doivent être proposés à l’ouverture des débats. Cela n’est pas recevable ». Quant au procureur, il a pris le contrepied de ses prédécesseurs en soutenant que tout ce que la défense produit est à son désavantage. « Nous voulons qu’il produise », dit-il. Me François Sarr, avocat de la défense, a lui indiqué qu’il ne s’agit pas d’une preuve par témoignage, mais une preuve par document sonore. Toutefois, le Président Lamotte est intervenu pour demander à la défense de projeter l’élément sonore. En écoutant la pièce produite par la défense de Khalifa Ababacar Sall, on pouvait entendre le ministre d’Etat Mbaye Ndiaye dire que « le problème de Khalifa Sall pourrait être réglé s’il avait accepté d’être avec nous. Il a refusé de se ranger. Tous les maires de Dakar étaient dans le même parti que le Président de la République. La caisse d’avance existe bien. Il y a aussi le problème du Parti socialiste qui est venu l’enfoncer dans le trou (…) ». De son côté, l’ancien Maire Pape Diop a déclaré : « les 30 millions par mois ne suffisent pas à Khalifa Sall pour aider les populations. Il n’a pas créé la caisse d’avance, moi non plus. La Caisse est un fonds mis à la disposition du maire pour subvenir aux besoins de la population ».

« Mbaye Ndiaye a fait un aveu de taille »

Invité à se prononcer sur lesdits éléments sonores, Khalifa Ababacar Sall a déclaré : « j’ai écouté Mbaye Ndiaye. Il a été au conseil municipal de Dakar depuis 1996. C’est quelqu’un qui connait bien la ville de Dakar, son fonctionnement et les fonds. Pour lui, ces fonds ont existé et les maires les ont utilisés. Mamadou Diop s’entendait avec leur président (Macky Sall) mais moi pas ». Poursuivant, il dira que nous savons tous que ce problème est politique. « C’est un aveu de taille. S’il l’affirme, c’est en connaissance de cause. Il est au cœur de l’Etat, c’est un ministre d’Etat », a soutenu Khalifa Sall.

Sur l’enregistrement de Pape Diop, l’édile de Dakar a confié : « nous les avons gérés comme nous avons pu au service des populations. Ces deux éléments étayent que ce procès est politique ». Par ailleurs, une lecture a été faite sur des extraits du journal le soleil et de sa Une du lundi. C’est sur ces entrefaites que le maire de Dakar a dit : « je pensais que le soleil participerait à cette activité. Il y a une nouvelle direction générale au soleil. On a produit le décret de 2012, outre les faits, les références historiques que nous avons produites (…). De guerre lasse, c’est encore une nouvelle action de propagande qui est déclenchée, c’est une perte de temps parce que les fonds politiques existent. Ce débat est tranché, il existe des fonds politiques au Sénégal ». Il faut dire que les débats ont été clôturés et le prochain reprend, demain jeudi, avec les plaidoiries.

Cheikh Moussa SARR