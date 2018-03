Caisse d’avance de la ville de Dakar- L’Etat réclame 6,830 milliards à Khalifa Sall

6,830 milliards FCFa, c’est la somme que réclame l’Etat du Sénégal à Khalifa Ababacar Sall. C’est dans le cadre de l’affaire dite la caisse d’avance de la ville de Dakar. En effet, l’Etat a réclamé pour le préjudice matériel, le montant de 1,830 milliard FCFA et 5 milliards pour le préjudice moral.

Le bal des plaidoiries a commencé, hier, dans l’affaire dite la caisse d’avance de la ville de Dakar. Et c’est l’agent judiciaire de l’Etat, Antoine Diome, qui a été le premier à prendre la parole. A l’en croire, il est convaincu que l’Etat du Sénégal a sa place dans ce procès parce qu’ayant subi un préjudice. Selon lui, c’est parce que le trésor a reçu de fausses pièces que des décaissements ont été effectués sur l’unique caisse du trésor. « On a été frustré par le montant 1,830 milliard que nous avons jugé nécessaire de demander la réparation. Sur le matériel, nous réclamons le montant de 1,830 milliard et pour le préjudice moral, nous demandons 5 milliards de francs CFA », a déclaré Antoine Diome. Auparavant, l’agent judiciaire a justifié sa demande de réparation. Il a commencé par dire : « votre juridiction a été saisie des faits pour lesquels des personnes identifiées comparaissent devant vous. Ce qui nous intéresse, c’est l’action civile. J’avais à l’entame de cette affaire dit, sur conseil du procureur, que j’attendais le bon moment pour faire bon usage de son conseil. On a toujours soutenu de l’autre côté qu’il s’agit de fonds politiques. C’est le jour et le lieu de repréciser le cadre à l’intérieur duquel ces faits juridiques doivent être indiqués », a-t-il déclaré. Avant de poursuivre : « tous les faits concernent la caisse d’avance de la ville de Dakar. De l’autre côté, je l’ai rappelé, on parle de caisse d’avance support de fonds politiques. Ils ont estimé que les fonds litigieux sont des fonds politiques et avec le temps, ils ont connu une évolution. Je vais dire d’abord en quoi l’Etat du Sénégal a subi un préjudice dans cette affaire ». Pour l’aborder, l’agent judiciaire a fait appel à la notion d’unité de caisse au niveau de l’Etat.

« On a avancé la trésorerie qui provient de la caisse unique de l’Etat »

« Khalifa Sall a dit que si la ville de Dakar ne peut plus bénéficier de ces fonds, c’est parce que l’Etat y a mis un terme. Ça nous amène à nous demander pourquoi il n’y a plus de paiement ? Pour répondre à cette question, il faut voir les deux phases de la dépense publique. Il y a la phase administrative et la phase comptable », a déclaré l’agent judiciaire de l’Etat. Dans la phase administrative, dit-il, intervient l’ordonnateur. Alors que dans la phase comptable intervient le percepteur. « Dans cette affaire, le maire a indiqué que la dépense est éligible. Ainsi, l’Etat du Sénégal a-t-il payé. Mais, je rappelle qu’au niveau de l’Etat, il y a une seule caisse, il n’y en a pas deux. Dans la caisse, on n’a pas avancé un budget. On a avancé la trésorerie qui provient de la caisse unique de l’Etat », a soutenu Antoine Diome. Suffisant pour lui de dire que de fausses pièces ont permis de décaisser des fonds de la trésorerie. « Quand l’Etat se rend compte que de 2011 à 2015, il a payé des avances de trésorerie sur la base du faux, mais il arrête de payer, c’est normal. Tous les fonds, quelle que soit leur nature, abondent la caisse unique de l’Etat. Alors, qui a décaissé de 2011 à 2015 ? C’est l’Etat du Sénégal. Il a décaissé sur la base des factures du Gie Keur Tabbar, qui portaient sur tantôt du mil, tantôt sur du riz. Si la ville avait sa propre caisse, il n’avait pas besoin de procéder de la sorte pour décaisser », a-t-il encore dit. Avant de renseigner que le percepteur ne saurait payer sans qu’on ne lui présente des pièces justificatives. « Ce n’est pas parce que ça se faisait qu’on dit circulez, il n’y a rien à voir. C’est sur la base d’une inspection qu’on s’est rendu compte que les pièces justificatives étaient fausses.

« Rien que sur nos avances de trésorerie nous avons un manquant de 2 milliards »

M Sall vous dit que nous subissons un préjudice parce que nous avons une dotation et l’Etat refuse de payer, mais l’Etat refuse de payer parce que c’est une caisse unique. Rien que sur nos avances de trésorerie nous avons un manquant de 2 milliards. On nous parle de fonds politiques, mais les fonds politiques ne se justifient pas. Les faits sont têtus, et comment sur la base de fonds politiques reverser la Tva ? », s’interroge-t-il encore. Pour le deuxième point de son intervention, l’agent judiciaire de l’Etat a rappelé qu’ils ont dit depuis le début que les fonds appartiennent à la ville. « On se rend compte aussi que nous avons nos fonds dans le financement des différentes rubriques. Vous nous avez abusés sur la base du riz, du mil et des repas qui n’ont jamais été livrés. Les percepteurs vous ont dit que l’argent n’aurait pas pu être décaissé s’ils n’avaient pas produit du faux. Même en vous suivant dans votre propre jeu, vous tombez. Votre argument tombe comme un château de cartes », a martelé l’agent judiciaire de l’Etat. Le troisième point abordé par Antoine Diome a porté sur les paiements de factures. « 27,8 milliards FCFA on était payés pour le compte de la ville de Dakar par l’Etat du Sénégal, et la correspondance du Directeur de la Senelec le prouve largement. Nulle part vous ne verrez que la ville est une entité indépendante. C’est une entité à l’intérieur d’un Etat, avec les attributs juridiques de l’Etat. C’est pourquoi l’Etat paye les factures d’électricité. Nous sommes dans un Etat unitaire et il n’y en a pas deux. Même quand il vote le budget, ça doit être approuvé par le préfet », a-t-il conclu. Les avocats de l’Etat ont pris la parole à sa suite et ont tous abondé dans le même sens.

Cheikh Moussa SARR