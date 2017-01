CALLISTO PASUWA COACH DE DU ZIMBABWE ‘’Mon équipe peut s’adapter à tous les styles de jeu’’

Le Zimbabwe croit en ses chances d’atteindre, pour la première fois, le second tour d’une phase finale de Coupe d’Afrique des nations (CAN) de football, a dit son sélectionneur, Callisto Pasuwa.

« J’ai confiance en mes joueurs, et le match contre l’Algérie nous a confortés’’ dans le fait que « nous devons continuer à avoir confiance en nous », a-t-il dit, mercredi, au cours d’une conférence de presse, en perspective de la deuxième sortie de son équipe contre le Sénégal, jeudi. Le technicien dit n’avoir « pas besoin de faire beaucoup de commentaires » sur l’équipe du Sénégal, « parmi les meilleures du continent », assurant toutefois que son équipe peut s’adapter « à tous les styles de jeu ». Contre le Sénégal, il faudrait être prêt à faire face au « défi physique », mais « nous avons confiance en nos moyens », a fait valoir Callisto Pasuwa. « Nous sommes prêts et nous sommes préparés à nous adapter à tous les styles, et notre objectif est de jouer pour gagner, quel que soit l’adversaire », a-t-il insisté. Interrogé à la suite de son entraîneur, l’attaquant Cauthbert Malajila assure ne craindre aucun adversaire. « Notre génération est confiante en ses capacités et est prête à faire face à tout », a indiqué l’attaquant du club de Bidvest Wits, en Afrique du Sud. « En quittant notre pays, nous avons laissé des compatriotes qui nous font confiance et nous ferons tout pour ne pas les décevoir », a dit Cauthbert Malajila, entré en cours de jeu lors du match contre l’Algérie (2-2). Le Zimbabwe, qui en est à sa 3ème phase finale de CAN de son histoire, a été éliminé au premier tour lors des deux précédentes participations, en 2004 (Tunisie) et 2006 (Egypte).