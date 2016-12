Les calomnies et la manipulation contre Mme Aminata Touré tombent à l’eau Les preuves intangibles qui confirment son cursus universitaire et professionnel

Madame TOURE vient une nouvelle fois de démontrer le sens de l’humilité qu’on lui connait, malgré la grossière tentative de manipulation qu’elle a essuyée sous la plume d’un contributeur de Xalima.com. Des contrevérités visant uniquement à porter atteinte à sa crédibilité.

Le site internet militant de la liberté d’expression ouvre en effet sa plateforme à un débat d’idée constructif à tous, une initiative citoyenne qui ne le met pas à l’abri du constat malheureux de certaines dérives.

Conscients de cette démarche louable de jeunes sénégalais animés par la seule volonté d’informer juste et vrai, des amis de Madame Touré, épris de Paix et de Justice, ont initié une rencontre avec un des responsables, là ou dans d’autres grandes démocraties du monde, de telles contrevérités qui n’ont pour seul but que de porter atteinte à l’honneur d’une brave dame et mère de famille seraient portées devant les tribunaux compétents.

Mais nous sommes au SENEGAL, pays de conciliation et de dialogue, symbole de notre sens de la responsabilité et de la stabilité de notre pays.

Lors de cette rencontre cordiale dont l’objectif était de se parler en toute franchise afin d’effacer les contrevérités contenues dans la contribution en question, Madame TOURE en toute humilité, mais avec fermeté, a démontré preuves matérielles à l’appui, que tout ce qui a été écrit dans cet article est un tissu de grossières contrevérités visant uniquement à porter atteinte à sa crédibilité et à son honneur. Même si en trente ans de carrière, ses mêmes diplômes ont pu être vérifiés sous toutes les coutures, compte tenu de la rigueur requise pour tous les postes prestigieux qu’elle a occupés jusque-là.

Afin de mettre à l’aise tous les contribuables qu’elle a servis et qu’elle entend servir encore longtemps, et pour mettre un terme à ces tentatives vaines de déstabilisation, Madame TOURE a montré ses diplômes originaux (dont certains remontent à 30 ans) à qui de droit.

A souligner en définitive que malgré l’obligation de réserve et de retenue qui est une tradition onusienne, Mme Touré, courriels à l’appui, a fait part à qui de droit, de l’intérêt que la prestigieuse Organisation des Nations Unies a bel et bien eu à son égard, et qu’elle a décliné la sollicitation, pour rester servir son pays auprès du Président Macky Sall.

Ainsi Madame Aminata TOURE considère cette tentative de calomnie et de dénigrement close et en appelle à un vrai débat d’idées autour des valeurs qui font la fierté de notre cher Sénégal pour qu’il aille de l’avant.

Dakar, le 27 décembre 2017

