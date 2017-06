Cameroun : les leaders de la contestation anglophone retrouveront-ils la liberté ?

Accusés, avec vingt-cinq autres prévenus, de « terrorisme, rébellion, crime et délits d’opinion », ils ont plaidé non coupable, et leurs avocats espèrent obtenir leur libération provisoire.

Si tel était le cas, les accusés se présenteraient libres aux audiences, tout en étant astreints à des mesures de surveillance et au versement d’une caution. Le 24 mai, le ministère public ne s’est pas opposé à cette éventualité, et l’un de leurs défenseurs estime désormais leurs chances de libération « à 75 % ». Une surprise n’est toutefois pas exclue : les trois hommes pourraient refuser de sortir de prison !

« Une partie de l’opinion leur demande de ne pas céder tant que tous leurs camarades incarcérés ne seront pas libres, explique l’un de leurs avocats. Au début, ils étaient favorables à l’idée de sortir. C’est moins net aujourd’hui. »