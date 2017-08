Campagne agricole 2017/2018 Dr Papa Abdoulaye Seck en tournée dans le centre du pays

Dr Papa Abdoulaye Seck, par ailleurs ministre de l’Agriculture et de l’Equipement rural, va effectuer, à partir d’aujourd’hui, une grande tournée dans la zone centre du pays. Selon les services de son département, ce déplacement s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre et du suivi de la campagne agricole 2017/2018. Le ministre de l’agriculture visitera les régions de Diourbel, Kaolack, Fatick et Kaffrine pour s’enquérir de l’état de développement des cultures et saluer l’engagement des producteurs tout en leur apportant le soutien nécessaire à la bonne gestion de cette campagne. Il est à souligner que, dans beaucoup de localités, il y a une bonne répartition des pluies dans le temps et dans l’espace et que la deuxième vague des semis a bien démarré depuis quelques semaines.

M BA