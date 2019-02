Campagne annocée de Wade: l’Etat menace et prévient

Wade ne brule plus les cartes d’électeur mais plutôt les urnes. Le Pape du sopi ne s’est pas finalement rétracté hier, lors de sa rencontre avec la presse. Son plan de guerre pour le boycotte de la présidentielle reste encore à l’ordre du jour. Le « sixième candidat »Abdoulaye Wade a annoncé son entrée en campagne a partir de ce jeudi pour convaincre les sénégalais de tourner le dos au scrutin du 24 février prochain. Face à cette position radicale de l’ancien président l’Etat réagit, menace et prévient Wade. A travers un communiqué lu par I-Radio, le gouvernement du Sénégal rappelle que Wade n’est pas candidat et n’a nullement le droit d’empêcher aux postulants à la présidentielle de mener leur campagne.

L’Etat considère ainsi la déclaration de wade d’irresponsable et rappelle que force restera à la loi. Selon toujours ce communiqué l’Etat rassure les citoyens et annonce que toutes les mesures sont déjà prises pour la bonne tenue du scrutin