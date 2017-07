POUR UNE CAMPAGNE ELECTORALE APAISEE A KAOLACK Mariama Sarr et son équipe Bby chez les chefs religieux pour solliciter des prières

La coordonnatrice du comité électoral départemental de Kaolack, Mme Mariama Sarr, a démarré sa campagne par un récital de Coran au niveau de la mairie. Dans l’après-midi, elle a fait des visites de proximité chez les chez religieux de la commune de Kaolack pour solliciter des prières pour une bonne campagne, apaisée et efficace. C’est d’abord au mausolée de Cheikh Islam Baye Niass que Mariama Sarr et son groupe se sont rendus, ensuite ce fut le tour du Khalife de Médina Baye, Cheikh Tidiane Ibrahima Niass, de les accueillir pour formuler des prières. La délégation s’est rendue par la suite à Léona Niassène, à Kanène, à Touba Ndorong, chez les familles Dème à Kasnack, Seck de Thianaba, Kounta à Abattoir, Bouchera et enfin chez l’archevêque. « Nous allons nous déplacer dans le département pour accompagner nos maires de communes pour une bonne sensibilisation et une bonne communication en vue de la victoire le 30 juillet 2017 », dira Mariama Sarr.

Elle a aussi lancé un appel à la population de Kaolack à aller retirer leur carte d’identité biométrique pour donner au Président de la République une majorité à l’Assemblée nationale, ce qui va lui permettre d’aller vers 2019 avec assurance.

Ndèye Thiam