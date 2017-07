CAMPAGNE LEGISLATIVE 2017 Le Ministre OUMAR GUEYE décapite le REWMI dans 4C

La campagne électorale bat son plein dans le département de Rufisque avec le Benno Bokk Yakkaar qui ratisse large dans les rangs de l’opposition. En tête de file le Ministre Oumar Gueye, coordonnateur départemental de l’APR qui vient de faire une grande prise à savoir Adama DIOUF responsable du parti de Idrissa Seck dans les 4C.

Le Ministre Oumar GUEYE et la coalition Benno Bokk Yakkaar du département de Rufisque viennent de faire une grosse prise dans l’opposition des 4C (ancienne communauté rurale de Sangalkam), avec le ralliement avec armes et bagages de Adama Diouf de Niague dans leur rang. En effet ce grand responsable du REWMI qui avait d’ailleurs mobilisé toute la direction du Rewmi dirigée par Déthié Fall lors de son ralliement dans cette formation politique, vient de la quitter pour l’APR et la coalition BBY . Et dans sa besace de nombreux militants et responsables provenant de toutes les 4C. Devant ses militants et ses parents venus très nombreux répondre à son meeting de ralliement, Adama Diouf s’est voulu très clair : « je ne suis pas venu à l’APR parce qu’ on m’a promis de l’argent ou quoi que ça soit, mais simplement guidé par les intérêts de ma communauté ». Poursuivant le leader local de Niague en affirmant, « être convaincu par la cohérence, la justesse et l’engagement pour sa communauté aussi du Ministre Oumar GUEYE à abréger les souffrances des populations des 4C ; mais aussi par la vision du Président Macky Sall dans le cadre de son PSE ». Adama Diouf a plaidé pour sa population deux besoins fondamentaux, à savoir « l’eau et l’électricité » ; le Ministre Oumar Gueye après avoir salué la venue d’Adama Diouf accompagné de nombreux autres ex-militants du Rewmi, a promis que « l’Etat dans le cadre de son programme d’extension du réseau hydraulique et de l’électricité Niague va satisfaire ses deux revendications légitimes des populations ». Ensuite accompagné du nouveau militant de l’APR, Adama DIOUF, du Maire Papis Diop, des responsables de la zone comme El Hadji Mbakhane Diop, Mamadou Sall Diop et autres, le Ministre Oumar Gueye a déroulé une caravane à travers les villages de Niague Peul et Wolof, Lac Rose et Taw-Fekh pour demander aux populations de voter massivement le 30 Juillet prochain la liste Benno.

Djiby GUISSE