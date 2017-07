CAMPAGNE POUR LES LEGISLATIVES- MACKY SALL DEGAINE TROIS MILLIARDS

Macky Sall ne lésine plus sur les moyens depuis que le débat sur la cohabitation à l’Assemblée nationale s’est invité dans le champ politique. Le président de la République n’a cessé de multiplier les audiences avec à la clef de l’argent pour ses partisans. Ces sommes sont distribuées soit pour calmer les ardeurs de militants frustrés par les choix du président de la conférence des leaders de Benno Bokk Yakaar (BBY) lors des investitures, soit pour appuyer financièrement les militants en perspective du scrutin du 30 juillet 2017. Une manière pour le chef de l’Etat de doper ses troupes à moins d’un mois de cette échéance fatidique.

Selon des sources de «L’As», il a mis sur la table pas moins de trois milliards pour financer la campagne de sa coalition. L’argent devrait être remis aux maires des collectivités remportées par l’Apr à raison de cinq millions par commune. Il s’agit dans un premier temps de décaisser trois millions pour démarrer la campagne en trombe.

Ensuite le reliquat (les 2 millions) sera remis la veille du scrutin et devrait servir de payer le transport des militants, des gratifications aux représentants de Benno Bokk Yakaar dans les bureaux de vote et pour des besoins accessoires. Le parti présidentiel ayant remporté plus de 417 mairies lors des dernières élections locales, la somme fait près de trois milliards Fcfa. Un véritable pactole de guerre que le chef de l’Etat trouve insuffisant et a demandé à tout un chacun de mettre la main à la pâte. «Je vais vous appuyer dans le financement de la campagne, mais je sais que ce ne sera pas suffisant, il faudra vendre vos moutons et vos chèvres », avait-il dit lors sa rencontre de la semaine dernière avec les investis de Benno Bokk Yakaar. Tout dernièrement, en recevant en audience une cinquantaine de responsables de la mouvance présidentielle à Dakar, Macky Sall a fait savoir à ses différents lieutenants qu’il ne sentait pas trop ses troupes sur le terrain. Il les a prévenus soutenant qu’il va changer les acteurs si la capitale tombait à nouveau dans l’escarcelle du maire de Dakar. A ce financement, s’ajoutent les appuis sectoriels aux mouvements affiliés et aux alliés. Dire donc que le Président entend jouer à fond la caisse pour la victoire de Benno au soir du 30 juillet et surtout lever à jamais l’idée de la cohabitation agitée par l’opposition.

