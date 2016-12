CAN 2017  Aliou Cissé va lâcher ses 23 Lions ce vendredi

0

Le sélectionneur national Aliou Cissé va donner la liste des vingt-trois (23) joueurs en marge de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) qui aura lieu du 14 janvier au 17 février 2017 au Gabon.

L’ancien capitaine des Lions qui va vers sa première grande aventure en phases finales d’une CAN aura la pression sous les épaules au moment de faire le dernier tri sur la liste de présélectionnés qu’il a sous la main.

Dans son groupe, chez les gardiens (Abdoulaye Diallo, Khadim Ndiaye, Seyni Ndiaye), sauf surprise, ces trois (3) seront de l’aventure et sans aucun doute, c’est Khadim Ndiaye qui est le plus expérimenté que les deux autres qui n’ont jamais vécu une CAN.

En défense, il est quasi sûr que l’ancien capitaine sous Giresse, Lamine Sané, ne sera pas de la partie d’autant qu’il va reprendre les entraînements le 2 janvier prochain avec son club, le Werder Brêmen (Allemagne) après sa blessure. Dans une interview qu’il a accordée au Journal « Die Bild », il a affirmé que sa priorité n’est pas la CAN si l’on sait qu’Aliou Cissé avait décidé de le rappeler pour palier une éventuelle défection ou baisse de forme des deux défenseurs centraux qui avaient des bobos tout récemment.

Dans ce secteur, Lamine Gassama, Zargo Touré, Kalidou Koulibaly, Kara Mbodji, Saliou Ciss et Cheikh Mbengue (dans la liste des présélectionnés) ont de réelles chances de voir Gabon.

Au milieu, Cheikhou Kouyaté, Idrissa Gana Guèye, Mohamed Diamé, Cheikh Ndoye, sont de potentiels candidats pour rallier Franceville (lieu de chute des Lions).

En attaque, Sadio Mané, Diao Baldé Keïta, Mame Birame Diouf, Moussa Konaté, Moussa Sow seront de la partie, et à un degré moindre Famara Diédhiou, Henri Saivet. Les trois (3) places restantes peuvent venir en défense, milieu et attaque.