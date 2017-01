CAN 2017  Un budget de presque 4 milliards F Cfa pour les Eléphants

L’Etat ivoirien vient de débloquer 3,9 milliards de francs CFA pour la préparation et la participation des Eléphants, champions d’Afrique en titre, à la CAN 2017 (14 janvier au 5 février), rapporte le site de la Confédération africaine de football (CAF), visité lundi à l’APS.

« De 3,5 milliards, le budget est passé à 3,9 milliards, soit une augmentation de 400 millions pour tenir compte de l’évolution », peut-on lire sur « cafonline » citant le ministre ivoirien des Sports, François Albert Amichia. Ce budget prend en compte la préparation et la participation au tournoi continentale qui se déroulera au Gabon, précise-t-on de même source. A titre de comparaison, le Sénégal a mobilisé en tout un budget de 1,8 milliard pour la participation des Lions du football à la même compétition. Championne d’Afrique en titre, la Côte d’Ivoire débute sa préparation ce 2 janvier à Paris (France), d’où les Eléphants s’envoleront pour Abu Dhabi où ils effectueront la plus grande partie de leur stage en perspective de la CAN. La Côte d’Ivoire jouera deux matchs amicaux contre la Suède et l’Ouganda, avant son premier match contre le Togo le 16 janvier à Oyem, l’une des villes gabonaises devant abriter la compétition. L’équipe ivoirienne évoluera dans le groupe C avec le Togo, la RD Congo et le Maroc