CAN 2017 Camacho dévoile sa liste de 23 joueurs pour le Gabon

Alors que la plupart des sélections n’ont publié qu’une pré-liste, le pays-hôte a dévoilé sa sélection de 23 joueurs plus 3 réservistes.

Pays organisateur de la prochaine CAN, le Gabon est également le premier pays à dévoiler ses 23 pour la compétition. Alors que d’autres nations jusque-là présentaient une préliste. José Antonio Camacho, le nouveau patron des Panthères est sûr de son coup. Pas de grosse surprise dans cette liste avec les cadres de la sélection au rendez-vous. De Didier Ovono à Pierre-Emerick

Aubameyang, grande star annoncée de la CAN, en passant par Ecuélé Manga, André Poko, et autres Levy Madinda. Principal absent : le défenseur central Yrondu Musavu-King qui ne parvient pas à s’imposer à Toulouse et a préféré se concentrer sur son club. Toujours pas remis de ses pépins physiques, Frédéric Bulot (Reims) manque lui aussi à l’appel.

Le Gabon affrontera le Burkina Faso, le Cameroun et la Guinée Bissau dans le groupe A de la CAN. A noter les premières de Denis Bouanga notamment. Mais Camacho a également révélé une liste d’attente de 3 joueurs dont Axel Meye. Les Panthères démarrent la préparation le 3 janvier prochain. Pas de matchs amicaux annoncés pour l’heure. A la CAN 2017, le Gabon figure dans le groupe A avec le Cameroun, la Guinée Bissau et le Burkina Faso. Il jouera tous ses matchs à Libreville.

Gardiens de but

Didier Ovono (KV Ostende, Belgique), Yves Stéphane Bitséki Moto (CF Mounana), Anthony Mfa Mezui (sans club).

Défenseurs

Lloyd Palun (Red Star, France), André Biyogho Poko (Kardemir Karabukspor, Turquie), Aaron Appindangoye (Stade Lavallois, France), Franck Perrin Obambou (Stade Mandji), Bruno Ecuélé Manga (Cardiff City FC, Pays de Galles), Yoann Wachter (CS Sedan Ardennes, France), Johann Serge Obiang (ESTAC Troyes, France), Benjamin Zé Ondo (Mosta FC, Malte)

Milieux de terrain

Junior Serge Martinsson Ngouali (IF Brommapojkarna, Suède), Levy Clément Madinda (Nastic Tarragona, Espagne), Guélor Kanga Kaku (Etoile Rouge de Belgrade, Serbie), Merlin Tandjigora (Meixian Hakka FC, Chine), Didier Ibrahim Ndong (Sunderland AFC, Angleterre), Samson Mbingui (Raja Casablanca, Maroc), Mario René Junior Lemina (Juventus Turin, Italie)

Attaquants

Pierre Emerick Aubameyang (Borussia Dortmund, Allemagne), Malick Evouna (Tianjin Teda FC, Chine), Denis Athanase Bouanga (Tours FC, France), Serge Kevyn Aboue Angoue (Uniao Leiria, Portugal), Cedric Ondo Biyoghe (CF Mounana)

Liste d’attente

Axel Meyé (Eskisehirspor, Turquie), Johan Lengoualama (Raja Casablanca, Maroc), Donald Nzé (AS Pelican)

Jacques GOMIS