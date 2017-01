CAN 2017- QUART DE FINALE LE BURKINA BAT LA TUNISIE 2- 0

Les étalons du Burkina Faso ont battu la Tunisie en quart de finale de la Coupe d’Afrique des nations cet apres midi sur la marque de 2 buts à 0. Aristide Bance entré en cour de jeu à marqué le 1er but du Burkina Faso à à la 80e minute. Quatre minutes plus tard ( 84) Nakoulma marque le 2e but des étalons.

Le Burkina va rencontrer en demi-finale le vainqueur Egypte/Maroc