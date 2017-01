CAN 2017 Les Lions sont arrivés au Gabon

L’équipe nationale de football du Sénégal, qui se préparait au Congo, est arrivée, hier au Gabon, à Bongoville. Les Lions de la Téranga vont participer à la Can qui démarre ce samedi au Gabon.

Pas de repos pour Cheikhou Kouyaté et compagnie qui sont bien arrivés à Bongoville, une ville de la province du Haut-Ogooué dans l’est du Gabon. Elle est située à 31 km à l’est de Franceville et à 541 km au sud-est de Libreville. Les Lions du Sénégal vont s’entraîner ce soir à 19h (heure locale). Pour rappel, lors de sa préparation, le Sénégal a disputé et gagné deux matchs (Libye et Congo).