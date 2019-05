Can 2019: Le budget du Sénégal estimé à 3 milliards

Le budget du Sénégal pour la Coupe d’Afrique des Nations de football est estimé à 3 milliards de Francs CFA, selon le ministre des Sport Matar Bâ, a appris Wiwsport via IGFM.

D’après la même source, cette somme inclue la préparation à Saly, en Espagne et toute la compétition en Egypte. Si le regroupement de la Tanière débutera le 04 juin à Saly, une visite de prospection a déjà été menée par des fédéraux en Egypte. Pour dire que, cette fois, les on ne compte pas lésiner sur les moyens pour la Can 2019 en Egypte. Avant le départ avec son groupe pour l’Espagne prévu le 06 juin prochain, Aliou Cissé devra d’abord choisir les Lions qui composeront son groupe, sa liste sera publiée le vendredi prochain dans la matinée.

Wiwsport