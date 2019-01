CAN 2019 : La date du tirage au sort des groupes connue

Après le choix de l’Egypte pour accueillir la phase finale de l’édition 2019 de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), en remplacement du Cameroun, la Confédération africaine de football (CAF) a fixé au 04 avril 2019, la date de la cérémonie officielle de tirage au sort des six groupes de la compétition.

La cérémonie se tiendra au Caire, la capitale égyptienne. Les représentants des 24 nations qualifiées pour la CAN ainsi que les stars du football du continent et plusieurs d’autres acteurs du foot assisteront à la composition des six groupes de quatre pays qui seront issus de différents chapeaux. Cette cérémonie, devenue la tradition de toutes compétitions footballistiques, est le principal facteur déclencheur de la préparation des équipes en compétition.

Notons que pour la CAN Egypte 2019, 14 équipes sont déjà qualifiées. Il s’agit du Madagascar, de la Tunisie, de l’Egypte, du Sénégal, du Maroc, du Mali, de l’Ouganda, du Nigéria, de l’Algérie, de la Mauritanie, de la Guinée, de la Côte d’Ivoire, du Ghana, et du Kenya. Les pays restant seront connus à l’issu de la dernière journée des éliminatoires prévue pour fin mars. La phase finale de la CAN se jouera du 15 juin au 13 juillet 2019.

