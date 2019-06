CAN 2019 : Matar Ba met la pression sur les Lions

Le ministre des Sports du Sénégal, Matar Ba, est revenu sur les objectifs fixés à Aliou Cissé à la prochaine Coupe d’Afrique des Nations dans une interview accordée dimanche à l’émission le Jury du dimanche sur Iradio.

« Notre objectif, c’est de gagner la Coupe d’Afrique. Nous avons tout ce qu’il faut pour y arriver. On a une bonne équipe, une fédération aguerrie et un Etat qui met les moyens. La Can 2019 doit être la bonne pour nous ». Poursuivant son propos, le ministre des Sports tout en reconnaissant que lors de cette compétition, «tout le monde nous attend », a lancé le dirigeant, mettant la pression sur Sadio Mané et ses coéquipiers.

« Il faut être engagé. Il faut que les joueurs soient décisifs. Il faut qu’ils soient déterminés et acceptent de mourir sur le terrain pour remporter le trophée continental », a encouragé le ministre Matar Bâ avant d’inviter tous les Sénégalais à une union sacrée derrière les Lions pour les pousser à atteindre le sommet dans cette compétition.

Par ailleurs, se prononçant sur la divergence entre les deux clubs de supporters : «12e Gaindé » et «Allez Casa», le ministre des Sports a insisté sur la nécessité pour les deux parties de se retrouver pour pouvoir bénéficier du soutien de l’Etat ? Avant de déclarer : « On n’a pas besoin de désunion encore moins de querelles. Le 12ème « Gaindé» et «Allez Casa» sont tous des supporters de l’équipe nationale du Sénégal. Il ne faut pas qu’on mette une ligne rouge entre les deux structures. Il ne doit pas y avoir entre eux de concurrence malsaine jusqu’à créer la tension. Il faut qu’ils soient ensemble pour bénéficier du soutien de l’Etat. On ne les amènera pas en Egypte pour qu’ils se battent là-bas ».