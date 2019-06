Can 2019: Le Message d’encouragement de Wade aux Lions

Dans un texte que nous vous proposons ci-dessous, le Président Wade a adressé aux Lions un message d’encouragement. Le Sénégal affronte la Tanzanie, ce dimanche, à 17 heures pour sa première sortie à la Can.

Mes chers lions,

Mes chers compatriotes,

Ce dimanche vous allez jouer votre premier match dans le cadre de cette 32éme édition de la coupe d’Afrique des nations. Je voudrais vous transmettre mes encouragements et mes prières pour une glorieuse CAN.

Le peuple sénégalais toutes couches et obédiences confondues exprime l’espoir de voir notre pays remporter cette CAN et prie pour vous.

Vous avez, aujourd’hui, toute la capacité, par la grâce de Dieu et à travers le talent dont vous avez fait montre dans les différents clubs où vous évoluez individuellement, d’offrir, à notre pays, son premier trophée continental. Pour cela, vous avez vos inépuisables forces morales qui font la différence et conduisent à l’inévitable victoire.

Que nos prières vous accompagnent.

Ca Kanam !

Abdoulaye Wade

Ancien Président

de la République