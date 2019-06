CAN 2019 : Sadio Mané suspendu pour le match contre la Tanzanie !

Un coup de tonnerre pour l’équipe nationale du Sénégal. En effet, dans son édition de ce mercredi 12 juin, le quotidien sénégalais, Record, a révélé que la star sénégalaise, Sadio Mané, devrait rater le premier match des lions face au Tanzanie pour la coupe d’Afrique des nations 2019, en Egypte, pour cumul de carton jaune.



Consisdéré comme le favori de la coupe d’Afrique des nations de 2019, le Sénégal entre en lice face au Tanzanie le 23 juin prochain, au stade du 30 juin du Caire. Pour cette rencontre très importante, Aliou Cissé pourrait jouer sans son meilleur joueur, Sadio Mané. En effet, selon les informations du quotidien sénégalais, Record, la star sénégalaise devrait être suspendu pour ce match. Pour cause, Sadio Mané aurait reçu deux cartons jaunes lors des éliminatoires de la coupe d’Afrique.



Le feu follet sénégalais a reçu un carton jaune lors du match des lions de la Téranga face au Madagascar (Antananarivo, 2-2) et un autre contre la Guinée-Équatoriale à Bata (0-1). Cependant, c’est le supposé second carton qui fait polémique. En effet, selon la fédération sénégalaise de football, Sadio Mané n’a pas reçu de carton jaune lors de ce match. Les dirigeants du football sénégalais vont saisir la CAF car le carton jaune contre la Guinée Équatoriale ne figure pas dans les notes.

Une affaire à suivre de très prés. Quant à Sadio Mané, il est actuellement en repos et n’a pas encore rejoint le groupe de performance des lions.