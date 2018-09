Can 2019: Le Sénégal  leader du groupe A

Tenus en échec (2-2) par les Barèas de Madagascar, les Lions restent aux commandes du groupe A des qualifications de la Coupe d’Afrique des nations (Can) Cameroun-2019. Avec ce point du nul, le Sénégal reste premier avec 4 points et +3. Il est talonné de près par Madagascar (4 points, +2). La Guinée équatoriale et le Soudan sont respectivement 3e et 4e. Dans cette rencontre, les Lions ont écopé six cartons jaunes : Adama Mbengue, Diao Baldé Keïta, Kalidou Koulibaly, Ismaïla Sarr, Alfred Gomis et Cheikhou Kouyaté.