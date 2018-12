Can 2019: Ce sera l’Egypte ou l’Afrique du sud

Dans un communiqué, la CAF annonce que les candidatures pour abriter la CAN 2019, officiellement reçues, sont celles des Fédérations nationales de Football de l’Afrique du Sud et de l’Egypte. L’évaluation de ces deux candidatures va donc démarrer. Le pays hôte de la Coupe d’Afrique des Nations Total 2019 (CAN), sera désigné à l’occasion de la réunion extraordinaire du Comité Exécutif de la CAF prévue le 9 Janvier 2019 à Dakar, Sénégal.

wiwsport.com